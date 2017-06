Un talento al giorno, Pontus Dahlberg: anche la Svezia ha il suo Donnarumma

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se nell'Europeo Under 21 in corso in Polonia sono davvero pochi i classe 1999 convocati, la Svezia si fregia addirittura della medaglia di averne due in squadra: l'attaccante Osoro e il portiere Pontus Dahlberg, un "Donnarumma svedese" che ha stupito per precocità e maturità, proprio come il giovanissimo portiere del Milan. Un paio di piccole ma significative differenze: Dahlberg, a differenza del Gigio italiano, non gioca titolare nella propria squadra, che invece ha richiamato un classe 1994 come Cajtoft per fare il numero uno. Inoltre, rispetto all'italiano, nonostante l'altezza molto simile (1,96 m contro 1,94), paga almeno una decina di chili di differenza, tutti di muscoli.

Nome: Pontus Dahlberg

Data di nascita: 21 gennaio 1999

Nazionalità: svedese

Ruolo: portiere

Squadra: IFK Göteborg

Assomiglia a: Gianluigi Donnarumma