Un talento al giorno, Reiss Nelson: l'ennesima stella dell'Academy di Wenger

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Inserito dalla rivista FourFourTwo tra i principali prospetti del calcio mondiale, Reiss Nelson è l'ennesimo prodotto dell'Academy dell'Arsenal. Esterno d'attacco che ama partire dalla destra, ma anche trequartista o ala sinistra, il talento classe 1999 è ormai un elemento fisso della prima squadra. Per Nelson è già arrivato infatti l'esordio in Premier League (quest'anno una presenze finora), così come quello in campo europeo (otto gare in Europa League). In scadenza di contratto il 30 giugno 2019, l'estroso giocatore della Nazionale Under 19 inglese ha attirato grazie alla sua velocità, ai suoi dribbling e alle sue capacità tecniche l'interesse di Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma Arsene Wenger non ha alcuna voglia di privarsi di uno dei suoi giovani più brillanti. Le trattative per il rinnovo sono già partite, Nelson sceglierà di crescere con la maglia dei Gunners o si farà sedurre dalle offerte milionarie in arrivo Madrid o Parigi?

Nome: Reiss Nelson

Data di nascita: 10 dicembre 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: esterno destro

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Willian