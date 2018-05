Un talento al giorno, Ricardo "Riqui" Puig: un po' Iniesta, un po' Xavi

Non solo Pablo Moreno, destinato alla Juventus, la Masia rischia di perdere un'altra promessa di belle speranze. Parliamo di "Riqui" Puig. Un po' Iniesta, un po' Xavi, questo talentuoso centrocampista classe '99 è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Nato attaccante, Puig ha mostrato in questi anni una visione gioco tale da arretrare il suo raggio di azione prima come falso nueve o trequartista e poi addirittura come regista, ruolo nel quale ha già trovato la sua consacrazione. Grande tecnica individuale, velocità, cambi di gioco e ottimo controllo di palla, ma anche un innato istinto del gol, proprio così Ricardo Puig Martí da Matadepera ha bruciato le tappe fino al Barcellona B e conquistato l'attenzione delle big di Premier League (Tottenham in primis). Tra una carriera unicamente a tinte blaugrana e il grande salto con un po' di anticipo, Puig e il suo entourage valutano adesso il futuro. Con la speranza di prendere la decisione migliore per la crescita di questo aspirante campioncino.

Nome: Ricardo Puig Martí

Data di nascita: 13 agosto 1999

Nazionalità: spagnola

Ruolo: centrocampista centrale/trequartista

Squadra: Barcellona B

Assomiglia a: Andres Iniesta, Xavi Hernandez