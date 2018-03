Un talento al giorno, Richarlison: nuovi Douglas Costa crescono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Richarlison ha scommesso nel Watford e il Watford ha scommesso su Richarlison: chi abbia scommesso meglio, lo dirà solo il tempo. Di sicuro gli Hornets hanno speso tanto per portare il brasiliano in Inghilterra e ci puntano fortemente: talento brasiliano in un fisico da centometrista, l'ex Fluminense ha scelto forse il campionato più importante ma probabilmente meno adatto alle sue caratteristiche. Un Douglas Costa più giovane, volendo azzardare un paragone, comunque adatto se si pensa alle qualità di assist-man del brasiliano classe 1997, un esterno in grado di accendere la fase offensiva in qualsiasi momento.

Nome: Richarlison

Data di nascita: 10 maggio 1997

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: fantasista

Squadra: Watford (Premier League)

Assomiglia a: Douglas Costa