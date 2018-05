Un talento al giorno, Roberto Massimo: l'italo-tedesco nato ad Accra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nuovo acquisto, da ieri, per lo Stoccarda: il classe 2000 Roberto Massimo, nato a Accra, ma in possesso di passaporto italiano (e tedesco) è diventato uno dei cinque arrivi annunciati dal club proprio il giorno dopo la fine della stagione. Si tratta di uno dei talenti più interessanti della seconda divisione tedesca, in forza all'Arminia Bielefeld. Il giovane attaccante in questa stagione ha collezionato le prime presenze in prima squadra dimostrandosi un giocatore di grande prospettiva, che non a caso è stato subito notato da una società di Bundesliga.

Nome: Roberto Massimo

Data di nascita: 5 maggio 2000

Nazionalità: ghanese

Ruolo: seconda punta

Squadra: Stoccarda

Assomiglia a: Serge David Gnabry