Un talento al giorno, Rodrygo Goès: più costoso di Vinicius

Neymar è l'idolo, Robinho il giocare a cui più si avvicina fisicamente e come tipologia di attaccante. Rodrygo Goès del Santos è uno dei tanti brasiliani pronti a sbarcare in Europa per cifre inavvicinabili, un attaccante già noto negli ambienti altolocati del calcio, visto che all'età di 17 anni due mesi e sei giorni è diventato il giocatore brasiliano più giovane a segnare un gol nella Libertadores, contro gli uruguaiani del Nacional. Il suo contratto scade nel 2022 e la clausola rescissoria è di cinquanta milioni di euro (superiore a quella di Vinicius, che costò 45 milioni al Real Madrid).

Nome: Rodrygo Goès

Data di nascita: 9 gennaio 2001

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: attaccante

Squadra: Santos

Assomiglia a: Robinho