Un talento al giorno, Ryan Sessegnon: esterno a tutta fascia

Di lui si parla già da tempo come un predestinato: Ryan Sessegnon, treno della corsia sinistra del Fulham, non sta certo deludendo le attese. In Inghilterra è considerato l'erede di Danny Rose, altro esterno di grande fisicità e potenza in forza al Tottenham: proprio gli Spurs si sarebbero avvicinati con decisione al terzino sinistro del Fulham, che in Championship si è conquistato la stima di stampa e tifosi Cottagers. Le caratteristiche sono quelle di cui abbiamo già parlato: potenza, sinistro potente e grande facilità di corsa.

Nome: Ryan Sessegnon

Data di nascita: 10 maggio 1997

Nazionalità: inglese

Ruolo: esterno a tutta fascia

Squadra: Fulham (Championship)

Assomiglia a: Danny Rose