Un talento al giorno, Sam Larsson: l'assist man con il vizio del gol

Fra i nomi più interessanti del panorama calcistico svedese c'è senza dubbio Sam Larsson, attaccante classe '93 fratello minore di Daniel, anche lui attaccante, che in carriera ha vestito le maglie di Granada e Real Valladolid. Cresciuto nel Goteborg, nel 2014 Sam si è trasferito in Olanda all'Heerenveen. Attaccante duttile, può ricoprire tutti i ruoli del tridente offensivo, anche se dà il meglio quando parte largo nel tridente. Tanta corsa, ottima tecnica, fa del tiro dalla distanza la sua arma principale. Nell'ultima stagione ha messo a segno 9 reti e ben 16 assist in 36 presenze. In estate potrebbe sbarcare in Italia, sulle sue tracce infatti c'è la Fiorentina, con Corvino che è alla ricerca di giovani di talento per rifondare i viola.

Nome: Sam Larsson

Data di nascita: 10 aprile 1993

Nazionalità: svedese

Ruolo: attaccante

Squadra: Heerenveen

Assomiglia a: Federico Bernardeschi