Un talento al giorno, Sander Berge: il nuovo enfant prodige del Genk

Un classe 1998 titolare tra i grandi. A testa alta (dall'alto dei suoi 193 cm), Sander Berge ha conquistato le redini del centrocampo del Genk. Il club belga aveva riposto, d'altronde, grande fiducia in questo giovane mediano norvegese, acquistato lo scorso gennaio dal Valerenga. Imponenti mezzi fisici, tanta solidità, ma anche due piedi piuttosto buoni e un'ottima visione di gioco. E' proprio così che Sander Berge, quest'anno, ha collezionato finora 13 presenze tra Jupiler Pro League e Coppa nazionale, restando fuori nell'ultimo periodo solamente a causa di uno strappo muscolare. Statistiche destinate quindi a crescere nei prossimi mesi, vista l'importanza in crescendo del calciatore per mister Clement. Certo, la strada da fare è ancora lunga, ma Berge ormai è già nel giro della Nazionale maggiore degli scandinavi e la sua valutazione di mercato, intanto, ha già raggiunto quota nove milioni di euro.

Nome: Sander Berge

Data di nascita: 14 febbraio 1998

Nazionalità: norvegese

Ruolo: mediano

Squadra: Genk

Assomiglia a: Geoffrey Kondogbia