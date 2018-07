Un talento al giorno, Sofiane Diop: ala capace di tutto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sofiane Diop è uno dei nuovi talenti del Monaco, club che è diventato famoso nel mondo del calcio per le sue scommesse ad altissimo rendimento: il classe 2000 è un centrocampista capace di giocare sia centrale che sulla fascia, in grado di fare la differenza con la sua tecnica superiore, ma anche con una velocità davvero notevole, la quale compensa un fisico non certo da granatiere. Un giocatore che ha fatto parlare di sé anche con le nazionali giovanili francesi, per degli ottimi motivi.

Nome: Sofiane Diop

Data di nascita: 9 giugno 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista laterale

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Juan Cuadrado