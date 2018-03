Un talento al giorno, Stephy Mavididi: il futuro centravanti dei Gunners

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sulle orme di Danny Welbeck, Stephy Mavididi è l'ultima scommessa per l'attacco dei Gunners. Punta centrale, forte fisicamente e nel gioco aereo, ma anche esplosivo sotto porta e dotato di un buon senso della posizione, il classe 1998 milita in prestito nel Preston North End, squadra di Championship, dove l'Arsenal l'ha mandato a farsi le ossa in questa stagione. Protagonista finora con tutte le nazionali giovanili dell'Inghilterra (attualmente in Under 20), il talentino nato a Derby da famiglia congolese sogna un futuro agli ordini di Wenger, ma ha dinanzi a sé un percorso ancora piuttosto lungo. Il prossimo passo, per ora, è infatti riuscire a segnare il primo gol in seconda divisione inglese.

Nome: Stephy Mavididi

Data di nascita: 31 maggio 1998

Nazionalità: inglese

Squadra: Preston North End, in prestito dall'Arsenal

Ruolo: attaccante

Assomiglia a: Danny Welbeck