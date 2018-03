Un talento al giorno, Takefusa Kubo: il prossimo Nakata

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A a soli 15 anni e 5 mesi è diventato il più giovane debuttante della storia del calcio giapponese: Takefusa Kubo, giovane in orbita Barcellona ma attualmente in forza al FC Tokyo, è uno dei volti nuovi del calcio nipponico, che ha tanto bisogno di una stella per tornare ad interessarsi concretamente al calcio. Fantasista dalle leve corte, rapidissimo nello stretto ma abile a fare male anche in campo aperto, è uno dei tanti giocatori che sono costati ai blaugrana il blocco del mercato.

Nome: Takefusa Kubo

Data di nascita: 4 giugno 2001

Nazionalità: giapponese

Ruolo: fantasista

Squadra: FC Tokyo

Assomiglia a: Hidetoshi Nakata