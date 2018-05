Un talento al giorno, Thomas Didillon: il portiere senza frontiere

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nell'annus mirabilis dei talenti francesi, trova spazio anche Thomas Didillon, portiere del Metz che a 22 anni si è meritato il titolo di estremo difensore emergente grazie ad una ottima stagione d'esordio in Ligue 1. Lo abbiamo avvicinato a Hugo Lloris non solo per una evidente somiglianza fisica, ma anche per il comune stile di intervento, ravvicinato ma anche sui tiri dalla distanza. Un giocatore che è destinato a far parlare di sé, in patria e non solo.

Nome: Thomas Didillon

Data di nascita: 28 novembre 1995

Nazionalità: francese

Ruolo: portiere

Squadra: Metz

Assomiglia a: Hugo LLoris