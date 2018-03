Un talento al giorno, Tiago Dias: un diamante grezzo per il Milan che verrà

Quando, lo scorso 25 agosto, il Milan mise sotto contratto il 19enne Tiago Dias su "consiglio" del direttore sportivo del Benfica Manuel Rui Costa, lo stupore generale accompagnò un'operazione tutt'altro che attesa per un giocatore ancora poco conosciuto. Al portoghese, però, sono bastati pochi mesi con la Primavera rossonera per mostrare tutte le proprie qualità; Gattuso ha lavorato tanto su di lui e ne ha fatto un perno della squadra prima di sostituire Montella.

Il giovane esterno offensivo, da fuori quota, ha realizzato cinque reti in campionato e due in Tim Cup, a dimostrazione di una crescita costante che non sta passando inosservata a Milanello. Piede mancino, può giocare su tutta la trequarti o da seconda punta, anche se la posizione preferita è quella dell'ala destra, come Suso. Dotato di un gran tiro e ottima visione di gioco, da buon lusitano con fantasia tende a innamorarsi troppo del pallone. Lo hanno paragonato a due connazionali illustri come Rui Costa e Cristiano Ronaldo, ma Tiago Dias si ispira soprattutto al suo idolo Angel Di Maria. L'impressione è che possa migliorare ancora, la certezza è che non sia ancora pronto per il salto in prima squadra.

Nome: Tiago Daniel Rodrigues Dias

Data di nascita: 4 maggio 1998

Nazionalità: portoghese

Ruolo: ala destra

Squadra: Milan Primavera

Assomiglia a: Suso