Un talento al giorno, Tomasz Kedziora: il leader difensivo che piace a Tare

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dopo averlo osservato in Polonia, la Lazio si è invaghita, e a ragione, di Tomasz Kedziora, esterno destro nonché capitano della selezione di Marcin Dorna. Lo abbiamo avvicinato a Grygera per la capacità di indossare le vesti del terzino destro, di gran lunga il ruolo in cui viene più utilizzato, ma anche quelli di centrale o laterale mancino. Senatore di lungo corso della selezione Under 21 polacca, che ha lasciato con la fine dell'Europeo di casa, Kedziora gioca nel celebre Lech Poznan, noto in particolare per lo sviluppo e la vendita di giovani calciatori.

Nome: Tomasz Kedziora

Data di nascita: 11 giugno 1994

Nazionalità: polacca

Ruolo: esterno destro difensivo

Squadra: Lech Poznan

Assomiglia a: Zdeněk Grygera