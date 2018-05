Un talento al giorno, Trincão: il terzo di un tridente da sogno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Francisco António Machado Mota de Castro Trincão, abbreviato in Trincão, è il terzo elemento del letale tridente in forza alla formazione Under 19 del Portogallo, autore di un cammino impressionante nelle recenti qualificazioni europee. 5-0 al Kosovo, 1-0 alla Slovacchia, infine 4-0 all'Irlanda quando la qualificazione era già ottenuta. Esterno d'attacco poliedrico, è in grado di giocare sia come attaccante destro o sinistro, ma sicuramente rende meglio a piede invertito, da mancino. Con Ze Gomes e Jota forma uno dei tridenti di maggior prospettiva a livello mondiale, non solo europeo.

Nome:Francisco António Machado Mota de Castro Trincão

Data di nascita: 29 dicembre 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: attaccante

Squadra: Sporting Braga

Assomiglia a: Luis Nani