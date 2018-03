Un talento al giorno, Valentin Costache: specialista dell'assist

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Cross a ripetizione quando in campo c'è Valentin Costache: il rumeno classe 1998 è diventato un giocatore fondamentale nel Cluj, nonostante gli appena 19 anni. L'esterno, che abbiamo avvicinato a Ljungberg non tanto per capigliatura e personalità, ma per il grande eclettismo tattico, si è guadagnato la stima degli addetti ai lavori con prestazioni in costante crescita che lo hanno proiettato nell'elite dei giovani rumeni pronti a diventare stelle a livello internazionale, valicando anche i confini rumeni.

Nome: Valentin Costache

Data di nascita: 2 agosto 1998

Nazionalità: rumena

Ruolo: ala destra

Squadra: Cluj

Assomiglia a: Fredrik Ljungberg