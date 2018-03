Un talento al giorno, Vladimir Screciu: punto di riferimento in mediana

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

1 metro e 70, 17 anni appena e grinta da vendere: Vladimir Screciu ha conquistato subito Devis Mangia, allenatore dell'Universitatea Craiova, che non ha esitato un secondo a mettere il giovanissimo prodotto del vivaio biancoblù al centro del proprio progetto tattico. Tatticamente Screciu è un centrale di centrocampo con doti e attitudini difensive, ma può adattarsi anche come difensore centrale all'occorrenza. Ordinato e reattivo, si fa notare per le sue doti tattiche e per una predisposizione al sacrificio non comune per un classe 2000.

Nome: Vladimir Screciu

Data di nascita: 13 aprile 2000

Nazionalità: rumena

Ruolo: mediano

Squadra: Universitatea Craiova

Assomiglia a: Gary Medel