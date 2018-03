Un talento al giorno, Wendel: nuovi Oscar crescono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Protagonista con la maglia dello Sporting Lisbona, il brasiliano Wendel è forse il più autorevole giovane in grado di candidarsi a prossimo Oscar: il classe 1997 ricorda tanto l'ex Chelsea per movimenti e ruolo in campo. Un fantasista in grado di abbassarsi con grande facilità per cucire gioco tra le linee e aiutare la squadra a salire, grazie alla sua tecnica e corsa. Se si cerca un'occasione a buon mercato tuttavia è il caso di cambiare obiettivo: la bottega portoghese si è dimostrata una delle più care al mondo.

Nome: Wendel

Data di nascita: 28 agosto 1997

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Oscar