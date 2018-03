Un talento al giorno, Willem Geubbels: la nuova stella del Lione

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dopo i vari Benzema, Ben Arfa, Tolisso e Lacazette, il settore giovanile del Lione ha prodotto un altro talento dal futuro assicurato. Si tratta di Willem Geubbels, esterno offensivo classe 2001 che ha già fatto il suo debutto sia in Ligue 1 che in Europa League. Veloce, tecnico, ricorda il primo Ribery, un giocatore che quando parte palla al piede sulla fascia diventa spesso imprendibile per i difensori avversari. Il Lione però deve stare attento, perché il ragazzo non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista e per questo motivo le big europee hanno fiutato l'affare: sulle sue tracce infatti ci sono Barcellona, Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco e Lipsia.

Nome: Willem Geubbels

Data di nascita: 16 agosto 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: esterno offensivo

Squadra: Lione

Assomiglia a: Franck Ribery