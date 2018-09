Un talento al giorno, Wilson Isidor: il nuovo enfant terrible francese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Cercato in passato dalla Juventus, Wilson Isidor è pronto per il grande salto in carriera. Ala destra o sinistra classe 2000, il talento francese è passato dal Rennes al Monaco. Grande potenziale, mezzi tecnici, velocità e ottimo dribbling, Isidor non a caso è stato protagonista anche con le Nazionali giovanili francesi. Un autentico gioiellino che in patria paragonano per caratteristiche a Dembelé del Barcellona e dal quale ci si aspetta anche per questo una crescita costante. La fucina delle promesse del Principato può essere il luogo giusto per consacrarsi in Ligue 1, diventando grande anche tra i big e non solo nel calcio giovanile. Wilson Isidor, un nome e un cognome che potremmo sentire per parecchio tempo ad alti livelli nei prossimi anni.

Nome: Wilson Isidor

Data di nascita: 27 agosto 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: ala destra

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Ousmané Dembelé