Un talento al giorno, Wolf: il pupillo di Rose che sembra Reus

Diciannove anni oggi e un futuro luminoso davanti a sé. Hannes Wolf è l'ennesimo prodotto del settore giovanile del Red Bull Salisburgo ad affermarsi subito in prima squadra. Pupillo di Marco Rose, il trequartista di Graz ha impiegato poco per conquistare un ruolo da protagonista nella sin qui straordinaria stagione del club: 22 presenze in campionato, 6 in Europa League (solo otto minuti contro la Lazio), con 10 gol e 8 assist all'attivo in totale. La sua crescita è stata frenata da un infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi, ma il tecnico tedesco lo ritiene un elemento indispensabile già per il presente della squadra e nel finale di stagione potrebbe affidarsi alla sua grande imprevedibilità.

Wolf è stato il trascinatore assoluto del Salisburgo nella passata UEFA Youth League, vinta dagli austriaci grazie anche ai 7 gol del fantasista. Rose lo ha incensato più volte, sottolineando le "qualità speciali" del ragazzo e lo spirito di sacrificio messo al servizio dei compagni. Per caratteristiche e duttilità ricorda Marco Reus: veloce, grande fiuto del gol e visione di gioco, può giocare largo sulle corsie laterali o come centravanti.

Nome: Hannes Wolf

Data di nascita: 16 aprile 1999

Nazionalità: austriaca

Ruolo: trequartista

Squadra: RB Salisburgo

Assomiglia a: Marco Reus