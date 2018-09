Un talento al giorno, Yusuf Sari: piccoli Dybala di Turchia crescono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di un giovane attaccante, nato in Francia ma di nazionalità turca: Yusuf Sari, un metro e sessantotto di classe cristallina che si gode l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Fisicamente ma anche tecnicamente il giovane attaccante ricorda tantissimo il gioiello bianconero Paulo Dybala: sinistro violento e preciso, che ha fatto tante vittime già tra le giovanili. Al punto da convincere il club a metterlo alla prova anche tra i grandi la passata stagione: quattro presenze a 18 anni, non certo una eccezione per il campionato francese, ma la piacevole conferma di come l'OM creda a occhi chiusi in questo ragazzo.

Nome: Yusuf Sari

Data di nascita: 20 novembre 1998

Nazionalità: turco

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Olympique Marsiglia

Assomiglia a: Paulo Dybala