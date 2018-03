Un talento al giorno, Zinedin Mustedanagic: il ciuffo ribelle di Bosnia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ciuffo ribelle e piedi educatissimi, Zinedin Mustedanagic è un talento da seguire con grande attenzione, perché spicca per personalità e qualità, in una zona di mondo che brulica di talenti in grado di fare la differenza come la penisola balcanica. Gioca in Repubblica Ceca, ma è un bosniaco purosangue, un gioiellino che presto entrerà nel giro anche della selezione di Mehmed Baždarević, dopo aver scalato tutte le categorie. Lo abbiamo paragonato a Federico Bernardeschi, talento dal fisico e dalla capigliatura simile.

Nome: Zinedin Mustedanagic

Data di nascita: 1 agosto 1998

Nazionalità: bosniaco

Ruolo: fantasista

Squadra: Dukla Praga

Assomiglia a: Federico Bernardeschi