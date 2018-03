Un talento al giorno, Zyen Jones: black thunder

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Recentemente "pescato" dallo Schalke 04, il guizzante attaccante di colore classe 2000 Zyen Jones, è da tempo uno dei giovani che desta maggior attenzione tra gli addetti ai lavori statunitensi e non solo. Attaccante esterno di grande velocità e personalità, Jones è il punto di forza della formazione Under 17 a stelle e strisce e a breve potrà mettersi finalmente alla prova in un campionato europeo. Lo Schalke, specialista nel lancio di giovani attaccanti, se lo è assicurato in prestito e potrebbe farlo rientrare già l'anno prossimo nelle turnazioni della Prima Squadra.

Nome: Zyen Jones

Data di nascita: 25 agosto 2000

Nazionalità: statunitense

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: Raheem Sterling