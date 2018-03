Fonte: Intervista di Barbara Carere per TMWRadio

Claudia, la Lady di Alessandro Gamberini, difensore del Chievo Verona è intervenuta ai microfoni di TMW Radio nella rubrica curata da Barbara Carere, L'altra metà di.

Come vi siete conosciuti?

“Due anni fa circa qui a Verona, perché io sono veronese, siamo stati presentati d alcuni amici in comune, per caso una sera dopo una cena, io non dovevo nemmeno essere lì in quel momento, è stato proprio il destino”.



“E' stata una cosa graduale, entrami eravamo soli e eravamo in due momenti abbastanza difficili delle nostre vite, quindi entrambi abbiamo voluto fare un passo alla volta molto lentamente. Il primo passo l'ha fatto lui ma è stata una cosa graduale. Ci siamo conosciuti e poi dopo attenta valutazione ci siamo scelti...siamo stati saggi (ride ndr)”.

Qual è la cosa che ti ha fatto innamorare di lui?

“L'approccio che ha avuto. E una persona piuttosto riservata, quasi timida e il fatto che sia stato molto rispettoso nei miei confronti rispettando i miei tempi, mi ha colpito, Non è stato sfacciato non ha fatto lo splendido come fanno altri”.



Frequentate i compagni di squadra?

“Io mi trovo veramente molto bene, sia con i suoi compagni e le loro compagne e mogli, è un bel gruppo, una bella società. Penso che siamo fortunati, non so come sia altrove perché non ho esperienza. L'amicizia nel mondo del calcio può esistere alla fine la differenza la fanno le persone”.

Qual è il piatto che gli prepari solitamente.

“Da buon bolognese, ti devo dire la verità, è molto più bravo lui in cucina. Anche questa sua dote mi ha incuriosito molto, anche il fatto di fare la spesa e cucinare mi aiuta molto. Mi ha fatto conoscere dei tortellini veramente ottimi”.



Un difetto?

“E' disordinato, devo chiedergli le cose diverse volte perché le faccia. E' un difetto in casa, sul lato caratteriale invece posso solo dire che è un po' permaloso (ride ndr)”.

“Lui è una persona molto generosa con tutti, ti da il cuore ed è anche una persona molto tenace, se vuole raggiungere un obiettivo ce la fa e questo gli fa onore e mi piace tanto”.

“Dimostrazione di amore quotidiano? E' anche più dolce di me, lui ha sempre il messaggino del buongiorno..io mi alzo prima di lui perché vado in ufficio a lavorare, e so che tutte le mattine ad una certa ora mi arriva il suo messaggino e mi fa stare bene per il resto della giornata”.

Quando qualcosa non va nel calcio, porta qualcosa a casa o stacca la spina

“Lui è uno che parla poco io capisco se c'è qualcosa che non va o che lo disturba perché diventa silenzioso, e bisogna lasciarlo stare in quei momenti”.

“Io da un punto di vista professionale gli auguro tanta fortuna perché lo stimo molto come professionista, dal punto di vita personale gli auguro tanta felicità”.