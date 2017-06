...Andrea Seculin

L'altra meta' di ... Massimo Volta 17.06 - Michela, compagna del difensore del Perugia Massimo Volta, è intervenuta nella trasmissione L'altra Metà su TMW RADIO alla vigilia del suo matrimonio. “Sei in vacanza? Sono in spiaggia con Massimo ci stiamo riposando visto il matrimonio di domani, ci godiamo... 17.06 -, compagna del difensore del Perugia, è intervenuta nella trasmissione L'altra Metà su TMW RADIO alla vigilia del suo matrimonio. “Sono in spiaggia con Massimo ci stiamo riposando visto il matrimonio di domani, ci godiamo... L'altra meta' di ...Andrea De Falco 10.06 - Elisa, moglie del centrocampista del Benevento, Andrea De Falco è intervenuta assieme al marito ai microfoni di TMWRadio, nella rubrica L'altra metà di. Avete festeggiato ieri la promozione in Serie A, immagino la felicità... "Non si può spiegare, ancora non...

L'altra meta' di ... Marco Romizi 04.06 - Beatrice, la metà di Marco Romizi, centrocampista del Bari è intervenuta ai microfoni di TMW Radio nella trasmissione L'altra metà di. Come è stata questa stagione? "Questo anno io non sono stata a Bari, sono tornata a casa che lavoravo e non l'ho...

L'altra meta' di ... Gennaro Sardo 19.05 - Daniela Doriano, moglie del difensore del Chievo Verona, Gennaro Sardo, è intervenuta ai microfoni di TMWRadio nella rubrica curata da Barbara Carere, per raccontare dell'arrivo della seconda figlia. E' arrivata la seconda bambina... "E' stata una bellissima emozione, è nata...

L'altra meta' di ... Andrea Dossena 09.05 - Nella trasmissione l'Altra Metà di... in onda su TMWRadio, Barbara Carere ha ritrovato Debora Rossetti, moglie dell'attuale giocatore del Piacenza, Andrea Dossena. Un po' ti manca Napoli? "Da morire, le poche occasioni in cui ho avuto l'opportunità di tornare... L'altra meta' di ...Leonardo Perez 22.04 - Federica, la compagna di Leonardo Perez, attaccante dell'Ascoli, è intevenuta ai microfoni di TMWRadio nella rubrica curata da Barbara Carere, l'Altra metà di. Come vi siete conosciuti? "Ci conosciamo da 12 anni siamo dello stesso paese, e quindi frequentavamo...

L'altra meta' di ...Alessandro Gamberini 15.04 - Claudia, la Lady di Alessandro Gamberini, difensore del Chievo Verona è intervenuta ai microfoni di TMW Radio nella rubrica curata da Barbara Carere, L'altra metà di. Come vi siete conosciuti? "Due anni fa circa qui a Verona, perché io sono veronese,...

L'altra meta' di ...Mario Sampirisi 08.04 - Chiara Del Ponte, compagna di Mario Sampirisi, difensore del Crotone, è interventa sulle frequenze di TMW Radio, nella rubrica curata da Barbara Carere. Come vi siete conosciuti? "noi ci conosciamo da quando avevamo sedici anni, all'inizio eravamo amici e...

L'altra meta' di ... Cristiano Lombardi 17.03 - Carlotta, compagna dell'attaccante della Lazio Cristiano Lombardi è inervenuta ai microfoni di TMWRadio nella rubrica l'Altra Metà di curata da Barbara Carere. Come vi siete conosciuti? "Eravamo andati al mare, con i rispettivi amici e ci siamo guardanti un...

L'altra meta' di ...Antonio Piccolo 04.03 - Ai microfoni di TMW Radio, nello spazio curato da Barbara Carere, l'Altra Metà di è intervenuta la Lady dell'attaccante dello Spezia Antonio Piccolo, Sara Misha. "A Spezia ci troviamo benissimo c'è il mare e noi lo amiamo e poi è una città in cui si...