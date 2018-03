Barbara Carere nello spazio L'Altra Metà di, su TMW Radio ha intervistato Stefania Deval, fidanzata di Antonio Donnarumma ex portiere del Genoa, passato nello scorso mercato estivo alla formazione greca Asteras Tripolis.



Come vi siete conosciuti?

“Ci siamo conosciuti 8anni fa eravamo tutti e due a Milano, lui giocava nella primavera del Milan e io lavoravo. Veniamo da due posti totalmente opposti io da Trento e lui da Castellamare di Stabia. A un compleanno di un amico in comune ci siamo conosciuti, lì ci siamo conosciuti per la prima volta ed è partito il corteggiamento di cinque mesi circa e poi l'8 di dicembre ci siamo messi insieme. Amore a prima vista? Diciamo che siamo due persone chiuse e grazie all'aiuto di amici ci siamo conosciuti meglio, perché se fosse stato per entrambi a quest'ora non eravamo qua”.



Come ti ha conquistato?

“Non siamo dei conquistatori, siamo un po' chiusi sia io che Antonio e la timidezza in questo non ci aiuta, credo però avendo più o meno lo stesso carattere, nella nostra riservatezza ci siamo conquistati piano piano.”

Un difetto che non sopporti?

“Questa sua chiusura, del suo carattere”

“Pregio? E' molto premuroso”.

Qual è il segreto per andare d'accordo con un fidanzato che spesso è sotto i riflettori per il lavoro che svolge?

“Secondo me, amiche me lo chiedono, ma è proprio la libertà, avere i propri spazi, essere gelosi si ma non troppo, quando due persone si amano riescono a rispettarsi perfettamente”.



L'hai seguito nella Serie A greca, ma pensate mai al matrimonio anche se siete giovani?

“Se vorrà lo chiederà lui...”.

Ti ricordi l'esordio in Serie A di Antonio che cosa avete provato?

“Me lo ricordo perfettamente, giocava nel Genoa e la partita era contro il Bologna, era il compleanno per babbo di Antonio, Io quel giorno non sono potuta andare a vederlo ed è stata un'emozione grandissima perché lui la desiderava, era un coronamento di tanti sacrifici. Ci mette molto impegno lui, molti pensano che vuoi che sia, ma ci sono sacrifici da fare, con partenze immediate, avere dei programmi alimentari e di uscite”.



Come trascorrete il tempo libero? Quando torna a casa si porta il lavoro dietro o stacca la spina?

“Nel nostro tempo libero facciamo un po' di tutto, abbiamo un cane un labrador, e magari ci facciamo lunghe passeggiate, oppure in casa guardiamo film o giochiamo alla playstation, anche a me piace molto il calcio”.



Per quale squadra italiana tifi?

“Inter purtroppo per mio cognato (ride ndr). Sono contenta per lui per quello che sta dimostrando”.



Cosa auguri ad Antonio per la sua carriera?

“L'anno scorso ha avuto un infortunio alla spalla, si è ripreso con tanti sacrifici, facendo

60 km al giorno per andare a farsi curare. Quest'anno è arrivato il suo momento, sta facendo veramente bene ha già preso il premio del miglior giocatore del Match già quattro volte e gli auguro di poter soddisfare tutto quello che ha costruito, perché il suo impegno è stato veramente grande”.