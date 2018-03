© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La bellissima giornalista sportiva Michela Persico ha conosciuto il suo fidanzato Daniele Rugani, difensore della Juventus e della Nazionale, grazie al suo chiwawa Maggie, un cupido insolito, proprio come ci racconta in esclusiva per la nostra rubrica l'altra metà.



"Eravamo ad un evento sportivo di tennis a Brescia e la persona seduta davanti a me in platea si lamentava per la presenza del mio cagnolino. Così mi sono dovuta spostare e sono finita vicina a Daniele".

E fu amore a prima vista?

“In realtà no. Scambiammo solo due chiacchiere sui cani, niente di più. Nessuno dei due sapeva la professione dell’altro. Non immaginavo chi fosse. Poi dopo un po' di tempo su Facebook ho trovato un messaggio in posta, nel quale mi diceva di aver visto una mia foto su Instagram e che mi aveva riconosciuta ed io proprio quel giorno dovevo realizzare un'intervista per Premium Sport su di lui, così gli ho risposto e da lì abbiamo incominciato a massaggiare e non abbiamo più smesso, diciamo che il destino ha giocato un ruolo fondamentale nel nostro incontro (ride,ndr)".



Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

"Il suo modo di essere, la sua semplicità, la sua grande umiltà. Daniele è una persona buona e perbene".

Michela però c'è almeno un difetto che non sopporti?

"Uno c'è, è molto testardo".

Com'è nella vita privata Daniele Rugani?

"Una persona semplice, amiamo stare a casa, guardare un film o uscire a fare una passeggiata in centro".



Coltivate un hobby in comune?

"Ci piace molto arredare casa, così nel tempo libero giriamo per negozi in cerca di qualcosa che ci piace".

Pensate mai al matrimonio ?

"In realtà il matrimonio è un nostro obiettivo, è un sogno da realizzare diciamo che è nei nostri progetti futuri".

Cosa ti piace di più del lavoro del tuo fidanzato?

"I pomeriggi liberi, grazie al suo lavoro riusciamo ad avere del tempo per stare insieme a parte i ritiri".

I ritiri tasto dolente per tutte le compagne dei calciatori?

"Si, però diciamo che lo compensiamo con il tempo che trascorre a casa, cerchiamo di stare quanto più tempo possibile insieme".



Michela chi cucina in casa?

"Prima tutti e due, perché Daniele è bravo, però adesso cucino io, ho preso le redini in mano della cucina( ride, ndr)".

Qual è il suo piatto preferito?

"Il saltimbocca alla romana, petto di pollo in padella con prosciutto cotto sopra e una foglia di salvia con l'aggiunta nella cottura di un po' di vino bianco".

Michela lo segui allo stadio quando gioca?

"Lo seguo sempre quando gioca in casa".

Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"Le attenzioni che mi da, il suo essere attento e premuroso, è sempre presente".



Cosa gli auguri per la sua carriera?

"Gli auguro il successo che merita".

C'è qualcosa che vorresti dire al tuo Daniele attraverso questa intervista?

"Si, di non smettere mai di credere in se stesso perché è una persona speciale, buona e leale e che lo amo tanto".

Grazie Michela per questa bella chiacchierata in bocca al lupo per il tuo lavoro ed è il caso di dire che accanto ad un grande uomo c'è sempre una grandissima donna.

"Grazie Barbara per i complimenti e un saluto a tutti i lettori della tua rubrica".