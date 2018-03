Elisa, la compagna de centrocampista del Genoa, Danilo Cataldi è intervenuta ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione curata da Barbara Carere l'altra metà di.

Come vi siete conosciuti?

“Ci siamo conosciuti in prima media, poi comunque abitavamo vicino, i miei e i suoi abitano a 200 metri”.



Che cosa ti ha colpito di lui?

“In realtà inizialmente non sapevo se fosse l'uomo della vita, mi ha colpito per la sua spontaneità, è un ragazzo semplice. E' stato abbastanza insistente e piano piano poi ci siamo messi insieme alle medie, poi ci siamo lasciati, poi ci siamo rivisti....un po' di giri”.

Un difetto?

“E' un pochino permaloso, ma giusto un po'”.

Tra un po' vi sposerete sei emozionata?

“Si tantissimo, siamo tutti e due emozionatissimi, ci mancano un pochine di cose da organizzare e qui da Genova è più difficile, però siamo abbastanza avanti con i preparativi e non vediamo l'ora”.



Come ti immagini il tuo matrimonio

“Provo ad immaginarlo ma non riesco a figurarlo, forse tante persone felici, una giornata di gioia per tutti quanti in primis per me e Danilo. L'abito? E' stata la seconda cosa che ho fatto, sono andata sul classico. I testimoni? Li abbiamo scelti e non avevamo dubbi, i miei sono mia zia, con cui ho un bellissimo rapporto e ci tenevo, e un mio carissimo amico e compagno di università, a cui tenevamo tanto sia io che che Danilo, perché è stato un po' il filo conduttore che ci ha ricongiunto in un periodo in cui ci eravamo lasciati. Ringraziamo Francesco quindi. Danilo ha scelto sua sorella Deborah e il suo migliore amico Roberto”.

Come trascorrete il tempo libero?

“Qui a Genoa siamo arrivati da un mesetto, abbiamo preso casa da poco, ogni uscita è per qualcosa per sistemare casa. Siamo andati un paio di volte a Milano per trovare la sorella,. A Roma lì ci sono le nostre famiglie e Danilo è molto attaccato alla famiglia facciamo molte cene tutti insieme”.

E' uno che ti aiuta in casa?

“E' uno che aiuta molto, dopo che glielo chiedi due o tre volte... (ride ndr). In cucina? Mi adopero io, lui magari sistema la tavola”.



Quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli prepari?

“La carbonara, o una bella bistecca, quando ha voglia di carne. Un piatto tipico genovese? E' impazzito per il pesto, al ristorante nemmeno glielo chiedono più, perché ordina pasta al pesto puntualmente”.

C'è qualcosa che desideri augurargli?

“Io posso augurargli tutto il bene del mondo e di raggiungere tutti i suoi obiettivi e di essere felice per tutto quello che ha già ottenuto. Gli dico di non preoccuparsi perché è normale per un ragazzo come lui avere momenti più delicati e alcuni più positivi, ma supereremo tutto insieme. Ci tengo che quando Danilo ha qualche preoccupazione la possa condividere per superarla con più facilità insieme”.