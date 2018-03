Il difensore dell'Atalanta Emanuele Suagher e la sua bella compagna Giada si sono conosciuti a Crotone nella città d'origine di lei circa due anni fa,quando lui giocava li. Galeotto fu un incontro in un pub: "Ero nel locale - confida Lady Suagher - mentre mi facevo spazio tra la folla lui mi vide e si presentò, ma non ci fu subito un seguito. Dopo qualche giorno mi contattò tramite un social network e dopo 9 mesi di chat decisi di uscire con lui".

E' stato amore a prima vista? "Assolutamente no, diffidavo dalla categoria "giocatori" perciò non consideravo minimamente alcuna possibilità di starci insieme".



Come ti ha conquistato?

"Con la sua insistenza, per nove mesi mi ha corteggiata chiedendomi di uscire. Io non volevo semplicemente, perché pensavo che da me non volesse nulla di serio. Poi vedendo la sua determinazione nel volermi vedere mi sono chiesta: perché tutta questa insistenza? Può avere tutte le donne che vuole e continua a prendersi rifiuti da me? Allora una notte mi è venuto in sogno, e il giorno dopo sono stata io la prima a scrivergli. Siamo usciti insieme e da lì ho capito che eravamo fatti per stare insieme ".

C'è un suo difetto che non sopporti? "Si, sapessi Barbara quanto è testardo. Non lo sopporto quando si impunta su certe cose. Non lo smuove nessuno quando è convinto di avere ragione".



Com'è Emanule Saugher nella vita privata?

"Un giocherellone, ama scherzare e giocare. Timido e riservato, gli piace passare il suo tempo libero a viaggiare e godersi la famiglia".

Giada, pensate mai al matrimonio?

"Ci sposeremo il 25 Giugno di quest'anno e a maggio è nata la nostra Sophia".

Cosa vi spaventa di più dell'essere genitore?

"Questo grande passo lo stiamo affrontando con la consapevolezza che l'uno farà forza all'altro. Siamo giovani e sicuramente non tanto esperti, ma abbiamo alle spalle famiglie che ci hanno insegnato tanto, da loro prendiamo spunto e cerchiamo di fare il nostro meglio in questo mondo non sempre facile da affrontare".



Il nome della bambina chi l'ha scelto?

"Il nome lo ha scelto Emanuele, perché eravamo d'accordo che se fosse stata femmina avrebbe scelto lui mentre se fosse stato maschio la scelta era mia".

Chi cucina in casa?

"Sempre e solo io".

Qual è il suo piatto preferito?

"Senza dubbio pasta panna e tonno. Facile da cucinare e la preparo almeno due e tre volte alla settimana. Ne è davvero dipendente(ride,ndr)".



Quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli prepari?

"Patate al burro... :) e vinco sempre".

Come trascorrete il tempo libero?"Quel poco di tempo che abbiamo a disposizione lo trascorriamo con la bambina.! Andiamo ovunque e non stiamo mai senza di lei..ci piace vivere tutto insieme".

Il ricordo più bello legato alla sua carriera calcistica?

"La promozione in serie A quando giocava nel Carpi".

Il suo hobby preferito?

"La PlayStation (è un hobby?)io lo odio profondamente(ride,ndr)".

Quello in comune invece?

"Viaggiare".

Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"Mi dice Ti Amo più di cento volte al giorno. Non si dimentica mai di me e durante il giorno fa di tutto per assicurarsi che io stia bene. Mi dà una grossa mano con la bambina e quando vede che sono stanca mi sorprende sempre perché si inventa di tutto pur di far star buona la bambina".

C'è qualcosa che vorresti dire al tuo lui attraverso questa intervista?

"Si, vorrei dirgli che non so come fare per renderlo meno pigro...te lo dico anche qui amo'(ride,ndr)".

Prima di lasciarci proviamo a dare dei voti al tuo Emanuele nella vita privata?

"Si, dai Barbara cercherò di essere obbiettiva(ride,ndr)".

Un voto come uomo?

"Dieci".

Come compagno?

"Sempre il massimo , dieci".

Come amante?

"Ancora il massimo,dieci"

E come casalingo?

"Devo essere obiettiva, come ho detto prima,per cui un zero meno(ride,ndr)".

Grazie Giada per essere statista protagonista della mia rubrica "L'altra metà", la prima dell'anno nuovo, auguri a voi di un felice 2016 che inizia già con un un buon auspicio, il vostro matrimonio a giugno.

"Grazie Barbara, un augurio di un sereno e felice 2016 a te e a tutti i vostri lettori di TMW da me ed Emanuele".