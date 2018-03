Federica, la compagna di Leonardo Perez, attaccante dell'Ascoli, è intevenuta ai microfoni di TMWRadio nella rubrica curata da Barbara Carere, l'Altra metà di.

Come vi siete conosciuti?

“Ci conosciamo da 12 anni siamo dello stesso paese, e quindi frequentavamo la stessa comitiva, il suo miglior amico è mio cugino e ci siamo frequentati per questo motivo. Diciamo che era già tutto scritto per me meno, perché lui ha chiesto il mio numero di telefono quando avevo 13 anni e l'ho rifiutato e così siamo diventati migliori amici...è stata poi una cosa graduale. Da un'amicizia semplice è diventata un amicizia profonda, c'erano periodi in cui era fidanzato lui, poi ero fidanzata io, diciamo che non c'era mai stato modo di trovarci. Io venivo da una storia di due anni e mezzo e lui mi era stato molto vicino dopo, e avevo sempre più bisogno della sua presenza e da lì ho detto forse sbaglio a non provarci. Da un giorno all'altro mi sono detta proviamoci. Io ho sempre avuto un po' paura, è sempre stato fondamentale nella mia vita e avevo paura di perderlo, invece poi è andata più che bene”.



“Abbiamo una bimba che ha fatto un anno a fine marzo e si chiama Beatrice. Come papà è molto bravo , mi da una mano a casa, che è fondamentale visto che noi siamo soli qui è già un grande aiuto. Con la bimba ci gioca moltissimo”.

E' vero che questa storia della maschera di Iron man è nata tutta da te?

“Eravamo un fine settimana a Milano e lui era in un negozio Disney per prendermi un regalo e c'era questa maschera e ha detto a mi a sorella, le dedico il gol con questa maschera se va bene. Domeica andò bene e si mise la maschera”.



Qual è la cosa che ti ha fatto innamorare di lui?

“Noi ci siamo trovati fin da subito, già con l'amicizia, noi abbiamo in feeling mentale che va oltre tutto ed è quello che mi ha fatto innamorare di lui. Se pensiamo al matrimonio? Era già nei progetti, speravamo di riuscirci questa estate ma poi con la bambina è stato tutto più lungo”.

Lui ti aiuta in casa?

“E' un maniaco dell'ordine, diventa quasi un difetto...lo conoscono tutti anche per questo motivo. Non cucina ma per il resto mi aiuta. A lui piace molto la pasta al forno però le può mangiare raramente, il menù fisso invece è molto leggero. Dolci? Non è amante”.



Porta a casa i problemi di campo?

“Ne parliamo raramente di calcio, prova a tenere tutto fuori, anche se non è facile visto che la loro vita è quella, quando va tutto bene si nota così anche quando va tutto male”.



Quando gli hai detto che eri incinta come l'ha presa?

“Era in ritiro in estate, non ci potevamo vedere, lui aveva già il dubbio, io ancora non ci pensavo che succedesse così rapidamente. Ho fatto il test che ero da sola e l'ho chiamato. Aveva un amichevole e non lo sapevo e lui ha giocato con la testa altrove e tutti gli chiedevano cosa fosse successo e l'ha detto a qualcuno e via. Ci siamo visti appena si è liberato dal ritiro. Il nome l'ha scelto lei, siamo sempre stati molto indecisi sul nome, poi lui ha detto facciamo un gioco vediamo quando si muove è il nome giusto. Sul nome Beatrice ha dato un calcetto e allora dopo abbiamo scelto”.

Cosa gli auguri

“Che vada tutto come spera, lui merita tanto e spero che questo possa arrivare gli auguro il meglio”.