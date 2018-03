Silvia fidanzata dell'attaccante del Lugano, Lorenzo Rosseti è intervenuta ai microfoni di TMWRadio nello spazio dedicato alla rubrica l'altra metà di.

Come vi siete conosciuti?

"Ci siamo conosciuti una sera a ballare, inizialmente mi ha offerto da bere e inizialmente ero un po' titubante perché ero uscita da un'altra storia abbastanza importante. Poi dall'inizio un po' per gioco e scherzo è andata a finire bene. Amore a prima vista? Sinceramente no, anche perché lui essendo del mio paese, che è molto piccolo in Valdarno non l'avevo mai visto o incontrato, poi quando l'ho incontrato a ballare non sapevo nemmeno chi fosse".



Come ti ha conquistato?

"Scherzando visto che stavamo uscendo a quattro e mi ha fregato (ride ndr). "

Nella vita privata è più un attaccante o gioca sulla difensiva?

"Questo dipende molto dalle occasioni".

Come è nella vita privata?

"E' un ragazzo tranquillo, bravissimo sa quali sono i valori di un'amicizia di una famiglia, sa stare assieme alle persone, sa scherzare e anche per questo mi conquistata. All'inizio anche perché giocava inizialmente a me non è che mi andasse tanto giù".



Un difetto ce l'avrà?

"I difetti ce l'abbiamo tutti, ogni tanto è un po' presuntuoso, arrogante, un po' bischero..."

Dove siete stati in vacanza?

"Siamo stati all'Isola d'Elba anche perché siamo una coppia abbastanza libera ed è anche giusto che ognuno faccia le vacanze con gli amici. Lui è stato a Formentera con suo fratello e un altro suo amico e anche io ho fatto la mia e poi siamo andati quindi insieme una settimana via".



Lui è uno che parla di calcio anche nella vita privata o no?

"No, sa benissimo che io non gli darei nemmeno spago perché ne capisco poco, ma anche con gli amici ne parla poco, da questo punto di vista è riservato e timido, non si da molte arie diciamo".

Il suo rito scaramantico riesci a svelarcelo?

"So che è scaramantico, ma non conosco il rito in particolare".

"Musica? Non è un amante della discoteca della vida loca".



Sa Cucinare?

"No non è il suo forte, non conviviamo ancora assieme, abbiamo fatto la prima esperienza a lugano: Sono tre anni che stiamo assieme ho preferito rimanere in casa io comunque perché fino a due anni fa studiavo, ho iniziato l'università e poi a lavorare. Questo anno invece lo seguirò".