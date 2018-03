Fonte: Intervista di Barbara Carere per TMWRadio

Claudia Manzella compagna del giocatore del Napoli, Lorenzo Tonelli è intervenuta ai microfoni di TMWRadio, nello spazio della rubrica L'altra metà di curata da Barbara Carere.

Auguri per le belle foto postate...diventerete genitori!

"Si vero aspettiamo un maschietto. Nome? Non abbiamo ancora scelto".



Come gli hai detto che eri incinta?

"In realtà non è stata una grande sorpresa perché comunque ci provavamo, al primo giorno di ritardo abbiamo preso il test. Io l'ho accompagnato al campo e prima di lasciarlo lì abbiamo comprato questi due test, poi una volta tornata avrei dovuto aspettarlo,ma ero troppo curiosa. E quindi l'ho fatto subito e ho deciso di mandargli la foto del test direttamente. Reazione? Il problema che io non l'ho visto, avrei voluto tanto..quando è tornato a casa era contentissimo".



Primo figlio maschio...

"Calcio? Non per forza, lui vuole che studi, non è dell'idea che deve essere un calciatore".

Come vi siete conosciuti?

"Tramite il mio migliore amico, che conosceva anche Lorenzo, ci siamo conosciuti a Milano per sbaglio una sera. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? In realtà lui mi ha beccato in un momento in cui ero abbastanza libera di testa, lui era libero, io avevo chiuso una storia già da un poco, e quindi ero molto molto serena in quel periodo. Non cercavo...ma è stato molto bravo, non ci ha messo tanto. E' successo tutto nell'arco di due giorni, lui è un bravissimo ragazzo, è simpatico, intelligente e dolce".



"Difetto? E' il mio ragazzo anche i suoi difetti sono pregi, però uno ce l'ha ...quando noi giochiamo, lui non mi fa mai vincere".

Nel tempo libero vi piace stare a casa? Vi riunite con altri del Napoli, hai conosciuto qualcuna moglie?

"Ho già conosciuto qualcuna delle altre mogli, sono tutte delle ragazze simpatiche. Noi però stiamo molto a casa, col fatto che sono incinta devo evitare di fare sforzi, ci concediamo qualche cena e qualche giro, e quando c'è qualche periodo libero ne approfittiamo per tornare a casa".

Vi siete ambientati bene a Napoli?

"Si è una bellissima città, bel clima e bella gente, non ci lamentiamo assolutamente".

Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiana?

"Per me tutto quello che fa, non c'è una cosa in particolare, mi ama veramente lo fa ogni giorno in ogni momento, qualunque cosa faccia o dica, come mi guarda, con gli occhioni da cerbiatto pieni di amore quindi non saprei cosa dirti in particolare".

Vorresti dirgli qualcosa?

"Grazie, perché mi sta regalando tutto quello che di più bello si può avere dalla vita".