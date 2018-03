L'altra meta' di ...Luca Caldirola 16.03 - Il difensore italiano Luca Caldirola in forza al Werder Brema e sua moglie Marija Dell’Orto, si conoscono fin da bambini, dai tempi dell’oratorio, sono praticamente cresciuti insieme. Marija quando hai capito che tra di voi era nato l’amore? “Tra me e Luca non è stato amore a... 16.03 - Il difensore italiano Luca Caldirola in forza al Werder Brema e sua moglie Marija Dell’Orto, si conoscono fin da bambini, dai tempi dell’oratorio, sono praticamente cresciuti insieme. Marija quando hai capito che tra di voi era nato l’amore? “Tra me e Luca non è stato amore a... L'altra meta' di ...Luca Bittante 10.03 - Il giocatore del Carpi Luca Bittante e sua moglie Lidia si sono conosciuti in una discoteca quattro anni fa ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come ci confida lei. "Per noi è stato amore a prima infatti dal nostro primo incontro non ci siamo più lasciati, tanto che pochi... L'altra meta' di ...Andrea Costa 03.03 - Il difensore del Benevento, Andrea Costa e la sua bellissima compagna Valentina, si sono conosciuti in un locale (24 ore di Coviolo) in un piccolo paesino della loro città d'origine Reggio Emilia. Lady Costa ci racconta in esclusiva, per la nostra rubrica, "L'altra metà" il loro... L'altra meta' di ...Mattia Proietti 24.02 - Il difensore del Pescara, Mattia Proietti e la sua bella compagna Giulia si sono conosciuti più di otto anni fa in una discoteca e per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine come ci racconta lei, in esclusiva, per la nostra rubrica. "Si è stato amore a prima vista, sono... L'altra meta' di ...Luca Marrone 16.02 - Il calciatore del Bari, in prestito, dalla Juventus, Luca Marrone e la sua bellissima moglie Astrid Prete si sono conosciuti otto anni fa, nel negozio dove lavorava lei. "Fu amore a prima vista confida Mrs Marrone - io ero a lavoro e lui accompagnò sua mamma a fare acquisti nel mio... L'altra meta' di ...Raffaele Pucino 10.02 - Il difensore della Salernitana, Raffaele Pucino e la sua splendida moglie Nancy, si sono conosciuti nell'estate 2012 in un locale tramite un amico in comune. Per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come ci raccontano in esclusiva. "Raffaele è una persona semplice -... "Raffaele è una persona semplice -... L'altra meta' di ...Fabrizio Cacciatore 02.02 - Elenora Battistelli moglie del difensore del Chievo Verona, Fabrizio Cacciatore, dopo la bufera mediatica di questi giorni per la foto apparsa su tutti i giornali del marito, con tranquillità ci racconta la loro vita quotidiana incentrata sulla famiglia, i figli ed i loro amici. Insieme... L'altra meta' di ...Domenico Maietta 27.01 - Il difensore del Bologna Domenico Maietta e sua moglie Angela Martino si sono sposati il 22 giugno 2016 nella magnifica cornice di Polignano A Mare( paese d'origine di Modugno, che con la sua canzone "tu si na cosa grande" ha fatto da cupido tra Domenico ed Angela. In esclusiva per... L'altra meta' di ...Gennaro Troianello 20.01 - Gennaro Troianello, ex calciatore dell'Hellas Verona, che ha conquistato con la maglia veronese la Serie A ha dichiarato in più di un'occasione che sua moglie Adelaide è stata la sua forza. Lei ci racconta in esclusiva per la nostra rubrica "L'altra meta'" come si sono conosciuti. "Un... L'altra meta' di ...Guglielmo Gigliotti 12.01 - Il difensore Guglielmo Gigliotti, di nazionalità Argentina, in forza all'Ascoli e la sua bellissima compagna Gabriella Volpe, si sono conosciuti in un luogo insolito potremmo dire che Gigliotti ha giocato in casa infatti si sono conosciuti su un campo di calcio, proprio come ci racconta...