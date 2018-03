Il centrocampista del Genoa Luca Rigoni e sua moglie Giada ci raccontano quante cose sono cambiate in questi sei anni, dall'ultima intervista.



Ciao Giada un piacere ritrovarti, raccontaci del matrimonio eravamo rimaste lì?

"Si Barbara , anche per noi è un piacere ritrovarti, del giorno del matrimonio ricordo poco per l'emozione però posso dirti che per me ha avuto un valore in più solo per il rito in chiesa perché visto che noi vivevamo insieme io mi sentivo già sua moglie".





Giada, ricordiamo tu e Luca come vi siete conosciuti?

"E' vero, ci siamo conosciuti due anni fa in un bar del centro a Verona, grazie ad un amico comune (Nino, ndr) ci siamo piaciuti da subito, al punto tale che dopo due o tre settimane di frequentazione già convivevamo senza accorgercene".

Cosa ti ha fatto innamorare di Luca?

"La sua semplicità e la sua umiltà. E' una persona vera e di valori al giorno d'oggi difficile da trovare".



A distanza di tempo è ancora così adorabile nei tuoi confronti?

"Assolutamente si! Lo è con me e con i nostri figli Tommaso( 5 anni) e Raffaele(7 mesi)".

Un difetto in questi anni lo hai individuato?

"Si( ride, ndr) è poco socievole e al di fuori dell'ambito familiare è molto introverso".

Invece com'è nella vita privata Luca Rigoni?

"Sicuramente diverso da come ti ho detto al di fuori, mentre quando è in casa è generoso, romantico, dolce, premuroso".



Chi ha scelto il nome del piccolo Raffaele?

"Tutti e tre era un nome che piaceva anche al nostro primogenito Tommaso ".



Com'è come Papà?

"Devo ammettere molto bravo, accompagna Tommaso all'asilo, alla scuola calcio cambia i pannolini è molto presente l'unica cosa che non gli riesce a farli addormentare".

Chi cucina in casa?

"Io anche perché lui non ne è capace(ride,ndr)".



Qual è il suo piatto preferito?

"Nessuna preferenza in particolare mangia di tutto, lui è goloso solo di dolci però non li mangia mai perché fa molta attenzione alla dieta".



Per prenderlo per la gola invece cosa gli prepari?

"Il tiramisù ".



Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"La sua presenza costante e il fatto che non mi fai mai mancare nulla, alle volte mi porta anche dei fiori, la sua dimostrazione è che non è uno che si disinteressa alla sua famiglia ".

Cosa gli auguri per la sua carriera?

"Di continuare così perché è molto apprezzato nel suo ambiente e ciò mi rende molto orgogliosa di lui".

Prima di lasciarci, c'è qualcosa che vorresti dire al tuo Luca attraverso questa intervista?

"Si che lo amo e che lo risposerei ancora e sempre più convinta della mia scelta".

Grazie Giada per questa chiacchierata .

"Grazie a te e saluto tutti i tuoi lettori di Tuttomercatoweb anche da parte di Luca".