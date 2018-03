Il centrocampista del Torino Marco Benassi e la sua bellissima moglie Giusy, si sono conosciuti circa cinque anni fa tramite un social network nonostante vivevano a pochi metri di distanza,segno che i tempi cambiano, come ci racconta Lady Benassi: "Abbiamo frequentato la stessa scuola ma non ci siamo mai visti prima di allora. Il nostro non è stato amore a prima vista ma è cresciuto giorno dopo giorno".



Come ti ha conquistato?

"Ci sarebbe da scrivere un libro a riguardo (ride,ndr), ricordo che ai tempi lui giocava ancora nel Modena e mi ha corteggiata per ben otto mesi, nonostante io facessi la tipa a cui non importava nulla però con la sua infinita dolcezza e i suoi modi di fare da galantuomo (mi faceva un sacco di regali, veniva ad ore improponibili sotto casa mia) è riuscito a far breccia nel mio cuore e l'ho costato quando è partito per Milano (Inter) e li mi sono accorta che mi mancava qualcosa ed era proprio lui. Però dopo avermi conquistata si è vendicato di quello che gli ho fatto passare (ride,ndr)".

Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

"Barbara, come ti ho detto prima la sua dolcezza e la sua semplicita'. Mi conquistato anche per il suo romanticismo, basta pensare che mi ha chiesto di sposarlo inginocchiandosi mentre eravamo sulla torre Eiffel".



Com'è Marco Benassi nella vita privata?

"In realtà ha poca pazienza nella vita privata però in compenso è un ragazzo semplice ed umile infatti non gli piace la mondanità al contrario ama stare in famiglia e passare intere giornate a giocare con il figlio ".

Possiede dei tatuaggi come la maggior parte dei calciatori?

"Sì in realtà ne possiede uno solo, lo abbiamo fatto insieme ed è il simbolo dell'infinito con la lettera G (mio nome) e io con la lettera M".

A giugno vi sposerete in chiesa emozionata?

"Sono felice perché oltre ad essere sposati civilmente già da un anno d'estate ci sposeremo anche in chiesa, matrimonio che sento più vero. Credo che in quell'occasione proveremo emozioni mai provate prima anche perché coroneremo il nostro sogno di una vita".



Giusy, svelaci che papà è?

"Barbara a dirti il vero voleva un figlio già' da quando aveva diciotto anni, quindi posso dire che è un bravo papà infatti il figlio lo ama! Quando va via in ritiro per due giorni il nostro piccolo sente la sua mancanza tanto che quando lo rivede dopo la partita si attacca e non lo molla più! L'unica cosa negativa è che in dieci mesi non gli ha mai cambiato il pannolino nè dato da mangiare(ride,ndr)".

Chi cucina in casa Benassi?

"Ovvio che io".

Il suo piatto preferito?

"Pasta al ragù e cotoletta".



Quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli preparai?

"Pasta al forno".

Come trascorrere il tempo libero a Torino?

"Prima che nascesse Alessandro andavamo al cinema o guardavamo un film sul divano ora invece facciamo passeggiate al parco, in centro o giochiamo tutti e tre insieme".

La sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"Mi dà sempre il bacio del buongiorno e della buonanotte ed è una cosa che adoro nonostante sia un piccolo gesto ma per me è di grande spessore".



Cosa gli auguri per la sua carriera?

"Gli auguro il meglio ma soprattutto gli auguro che ovunque vada sia sempre sereno e abbia sempre la stessa voglia che ha adesso di giocare e di divertirsi".

Giusy prima di salutarci c'è qualcosa che vorresti dirgli attraverso questa intervista?

"Si, vorrei ringraziarlo perché mi ha fatto scoprire l'amore e perché mi ha regalato un bambino stupendo e una famiglia unica. Sa quanto sia difficile per me dirlo davanti a tutti ma...gli dico che lo amo tantissimo e che è l'uomo che ho sempre sognato".

Grazie Giusy per questa chiacchierata, naturalmente ci racconterai il tuo matrimonio prossimamente.

"Certo, con piacere e un saluto a tutti i lettori di TMW anche da parte di Marco e a presto allora".