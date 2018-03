La bellissima fondista catanese Emanuela Zappalà ( ha militato 15 anni nella nazionale di sci) e il suo compagno Mariano Izco, giocatore del Chievo Verona ci presentano in anteprima il loro primogenito Santiago nato lo scorso undici dicembre nella clinica Gretter di Catania.



"Per noi è stato una gioia immensa- confida Lady Izco - sognavamo tanto di diventare genitori".

Emanuela, chi ha scelto il nome?

"L'ho scelto io, perché ho sognato papà Francisco che parlava di Santiago de compostela".

Come hai scoperto di essere incinta?

"Per caso dopo tre mesi sono andata a fare un ecografia nonostante avessi ritardo di due mesi ho voluto non sapere per non illudermi".



Quale sensazione avete provato nell'essere genitori?

"E' una sensazione indescrivibile che ti permette di non sentire stanchezza dolore nulla. Ti dà così tanta gioia che non pensi e sentì niente vivi solo per lui. Dedichi le tue giornate a lui a pensare cosa è giusto e meglio per crescerlo bene".

Santiago vi fa riposare?

"La notte si sveglia solo per le poppate solitamente alle 3 e alle 6 quindi ottimo , non possiamo lamentarci".



Com'è Mariano come papà?

"Lui è' cambiato tanto e si dedica al piccolo quando torna dall allenamento e la sera guardano insieme la TV . Mariano con Santiago e' dolcissimo forse più di me e poi grazie a Mariano e al suo essere sempre positivo e sorridente in tutto mi da' coraggio, speranza soprattutto nei momenti di sconforto . Grazie a Mariano ho superato momenti difficili e sono diventata più serena e più fiduciosa in me stessa e negli altri. Il suo amore e' così grande che per me è impensabile pensare ad un domani senza di lui, lo amo immensamente".

La fede , mi raccontavi , ha un valore fondamentale nella vostra vita?

"Si, Dio è' la nostra forza, la nostra fortezza , nelle sue mani siamo al sicuro".



Grazie Emanuela, conoscerti, intervistarti e constatare che grazie a Dio non esistono solo Lady del calcio dedite a shopping e mondanità ma soprattutto esistono quelle come te che fanno la differenza. Prima di salutarci mi sveli cosa vi aspettate da questo 2016 appena iniziato?

"Mi aspetto il rientro in campo di Mariano e che possa tornare con la forza e la grinta che ha sempre avuto e di essere sempre più uniti ora che c'è anche Il nostro con Santiago ".

Grazie Emanuele e auguri per la nascita di Santiago da tutta la redazione di TMW.

"Grazie a te Barbara, e buon 2016 a tutti i lettori di TMW".