Il centrocampista Nicola Rigoni del Chievo Verona e sua moglie Sabrina si sono conosciuti nel 2006 quando erano adolescent, un amore che è maturato nel tempo come ci ha confidato lei: "Frequentavamo la stessa scuola e ci incontravamo spesso però inizialmente non mi piaceva, anche perchè lui era parecchio insistente, mi mandava messaggi di continuo(ride,ndr) ed ero convinta che lo facesse un po' per gioco.”



E poi come ti ha conquistato?

“È stato tutto molto naturale, diciamo che a forza si scrivermi e di provarci, ho iniziato davvero a capire il suo reale interesse, e poi quando abbiamo iniziato a vederci, non siamo più riusciti a stare lontani”.

Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

“Il fatto che fosse davvero un bravo ragazzo, un ragazzo con la testa sulle spalle come di suol dire".

C'è un suo difetto che non sopporti?

“Uno?( ride,ndr)a parte gli scherzi è molto introverso, parla poco, per sapere qualcosa devo tirargli fuori le parole di bocca, ancora adesso dopo ormai 11 anni che stiamo insieme".



Com'è nella vita privata Nicola Rigoni?

“Come lo è nella vita pubblica, molto riservato, taciturno forse sicuramente un po' più simpatico(ride,ndr)".

Vi siete sposati da poco che ricordo hai?

“Sì, ci siamo sposati il 10 giugno di quest’anno, Barbara per noi è stata un’emozione indescrivibile. Il matrimonio è stato stupendo e lo abbiamo festeggiato con le nostre famiglie e i nostri amici più cari, lo desideravamo proprio così ".

Come trascorrete il tempo libero?

“Ci piace tornare a casa dalle nostre famiglie di origine con la nostra bimba, così vede i nonni e si gode casa anche lei. Non amiamo molto fare gite o mini vacanze. Quando può, lui preferisce rilassarsi e tornare nella sua città d'origine, stare con sua figlia o vedere i suoi amici".

Chi cucina in casa?

“La maggior parte delle volte lui, altrimenti si offende (ride,ndr), sta nascendo in lui una vera e propria passione per la cucina, si impegna molto, ed è pure bravo!”



Qual è il suo piatto preferito?

“Carne, soprattutto alla griglia, la adora”.



Quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli prepari?

“Carne ovviamente e lo porto dai miei visto che il mio papà è un appassionato di barbecue, così ci pensa lui!”

Cosa ti piace di più del lavoro di tuo marito?

“Il calcio in generale è uno sport che mi piace e mi emoziona, quindi direi un po' tutto, il fatto che sia un gioco competitivo, lo vedo come uno stimolo per continuare a crescere e fare sempre meglio”.

Cosa detesti invece?

“Il fatto che non si abbiano mai certezze, che non si è mai stabili in un posto, insomma, la vita un po' da nomadi che facciamo”.

Lo segui allo stadio quando gioca o preferisci farlo a casa?

“Quando gioca in casa mi piace andare allo stadio, cerco di esserci sempre”.



Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

“Io so che lui, anche se lo dimostra a modo suo, c'è sempre, sia per me che per Angelica, nostra figlia. Lui è molto buono e generoso, di questo non ci possiamo mai lamentare.”

Cosa gli auguri per la sua carriera?

“Il meglio, perché è quello che si merita, per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro, per cui gli auguro di cuore, che tutti i suoi sacrifici vengano sempre ripagati".

C'è qualcosa che vorresti dire al tuo lui attraverso questa intervista?

“Sì, che io e Angelica, anche se lui già lo sa, siamo sempre con lui, in ogni scelta e situazione che lui dovrà affrontare e può sempre contare sul mio sostegno e sul mio amore. Siamo una famiglia per cui affronteremo insieme tutte le gioie e tutti i dolori che la vita ci porrà davanti, INSIEME!”