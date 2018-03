...Nicolas Spolli

Fonte: Intervista di Barbara Carere per TMW Radio

Angela, la compagna del difensore attualmente svincolato, Nicolás Spolli, è intervenuto ai microfoni di Barbara Carere nella trasmissione di TMW Radio, L'Altra metà di.

Auguri perché tra un po' diventerete genitori come state vivendo questa cosa?

“Siamo molto contenti, tra due settimane dovrebbe nascere la piccola. Nome? Benedetta. “



Come gli hai dato la notizia?

“Era più o meno il periodo Natalizio, gli ho fatto trovare il test sotto l'albero, lui ha aperto il pacchetto e ha visto. Non ce lo aspettavamo è stata una cosa improvvisa, però siamo veramente felici”.

Come te lo immagini come papà?

“Lui è una persona splendida quindi me lo immagino davvero un gran papà vedremo”.



Come vi siete conosciuti?

“Ci siamo conosciuti a Catania, quando giocava lì, l'ultimo periodo in cui era qui abbiamo fatto una cena con amici in comune. Amore a prima vista? E' stata una cosa che è cresciuta piano piano. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? E' una persona davvero gentile, tranquilla, solare, la cosa che mi ha fatto davvero prendere è stata la sua simpatia, chi lo conosce lo sa”.

Un difetto?

“E' abbastanza apprensivo, anche in questa gravidanza però è da capire, è il primo figlio”.



Frequentate altri calciatori o no?

“Un po' e un po' abbiamo sia amici nel calcio che amici fuori. Ha amici qui a Catania visto che c'è stato tanto, e anche io, ci piace in ogni città dove andiamo fare amicizia con le persone. Siamo molto aperti a questo.”

“Siamo a Catania, e lui aspetta un po' di vedere perché non giocherà più al Chievo...Novità? No ancora no, ma a giorni qualcosa uscirà fuori”.

C'è qualcosa che vuoi dirgli attraverso questa intervista?

“Che sono davvero felice e che fra poco conoscerà la nostra bambina e che aspettiamo con ansia questo evento, e spero che arriverà al parto, perché se parte prima per il ritiro dovrò chiamarlo da lì e farlo correre qui a Catania”.