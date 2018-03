Il difensore della Ternana Roberto Vitiello e sua moglie Ilaria Castellano, sono diventati da poco genitori della splendida Rebecca e ci raccontano in anteprima come è cambiata la loro vita dopo la nascita della piccola.



"La nostra vita di sicuro è cambiata in meglio - confida Ilaria - tutte le nostre attenzioni ora sono solo per lei, infatti organizziamo le giornate in funzione dei suoi bisogni. Rebecca ogni giorno ci regala delle emozioni troppo forti, è un amore inspiegabile e si percepisce la semplicità di un amore nato tra tante perplessità e divenuto maturo e stabile".

Facciamo un passo indietro come vi siete conosciuti tu e Roberto?

"Ho conosciuto Roberto tramite suo fratello Leandro, a dirti il vero all'inizio non ero tanto convinta considerando che venivo da una storia finita male e soprattutto non mi piaceva l'idea che lui fosse un calciatore, che nel nostro mondo viene visto come una specie di Don Giovanni".



E poi?

"Una vera e propria sorpresa, ancora stento a crederci di quanto lui è perfetto e soprattutto diverso dalla mia storia precedente. Mi ha dato sicurezza e non oppressione".

Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

"La sua serietà, la simpatia e naturalmente il suo aspetto fisico".

Come ti ha conquistato Roberto?

"Mentalmente è riuscito a non ossessionarmi con la sua gelosia anche perché lui non è per nulla un tipo geloso è chiaro che chiede e dà rispetto".



Ilaria qual è stato il momento più bello del matrimonio?

"Sono tanti i momenti stupendi vissuti il giorno del nostro matrimonio di sicuro il più emozionante è stato lo scambio delle fedi e quello più simpatico è stato lo show di Troianiello, compagno di squadra all'epoca di mio marito".

Chi cucina in casa Vitiello?

"Io, anche se lui spesso mi aiuta."

Qual è il suo piatto preferito?

"Da buon napoletano adora i cannelloni (pasta imbottita di ricotta e carne) e lo spezzatino con i piselli."



Per prenderlo per la gola cosa gli prepari?

"Il tiramisù, però ti confesso che lo compro perché l'ultima volta che ho provato a prepararlo è stata una tragedia(ride,ndr)".

Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"Domanda difficile(ride,ndr), forse i suoi abbracci, messaggi e complimenti quotidiani che animano il nostro rapporto e soprattutto lo rinnovano giorno dopo giorno".



Dopo l'ultima esperienza in TV come ballerina nel famoso programma Made in Sud, ti stai dedicando di più alla tua famiglia, ti manca il tuo lavoro?

"Per il momento mi dedico a Rebecca, allatto per me questa è una priorità. Ovviamente mi manca tanto il mio lavoro perché principalmente è una passione, però mai dire mai intanto con la mia laurea e formazioni varie mi sono specializzata in pilates, così insegno e mi tengo informa".

Grazie Ilaria per averci aperto virtualmente le porte di casa tua e ancora tanti auguri per la nascita di Rebecca.

"Grazie a voi per l'interessamento ed un saluto a tutti i vostri lettori".