Il difensore Stefano Sabelli e la sua compagna Roberta Vagliocco si sono conosciuti alla fiera del levante, quando lei lavorava in uno stand (sponsor del Bari) come hostess e lui era stato invitato a presenziare come ospite. Come ci racconta Lady Sabelli per lei non è stato un vero e proprio colpo di fulmine: "Diciamo che io non ne volevo proprio sapere, in quanto ero molto diffidente del suo "mondo" ( calciatori). Avevo dei pregiudizi che poi con il tempo lui mi ha del tutto smentito".

Come ti ha conquistato Stefano?

"Senza dubbio, al primo posto, metto la sua simpatia, ci siamo conquistati entrambi con freddure e battute , ci divertiamo molto insieme Ricordo una battuta che feci al primo appuntamento con lui, in cui mi misi vicino al viso una forchetta e chiesi al cameriere se gli sembravo una persona posata, così se ha deciso di rivedermi dopo quella battuta credo che o sia matto come me o mi abbia amato davvero dal primo giorno".



Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

"Il suo essere speciale in tutto, mi sa sorprendere ogni giorno e sa farmi sentire come tutte le donne del mondo vorrebbero sentirsi almeno un giorno nella loro vita: Uniche!"

C'è un difetto che non sopporti?

"Ogni difetto alla fine si trasforma in un pregio che lo rende diverso dalla massa! Quindi amo anche i suoi difetti! Però se proprio devo dirne uno, dico TESTARDO, anche se io lo sono di più e vinco sempre".

Com'è nella vita privata Stefano Sabelli?

"Un grande uomo, come lo è in campo".



Possiede dei tatuaggi?

"Due, uno però , non voglio dire cos'è perché è proprio brutto, l'ha fatto quando aveva 15 anni (ride,ndr) e l'altro l'abbiamo fatto insieme, abbiamo tatuato minnie e topolino però solo unendoli hanno un senso".

Chi cucina in casa?

"Io...sono la sua master chef (ride,ndr)".

Qual è il suo piatto preferito?

"Patate riso e cozze".

Quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli prepari?

"Pasta con le zucchine panna e prosciutto".



Come trascorrete il tempo libero?

"Facendoci scherzi, giocando alla Playstation, andando al cinema ...cose molto semplici per intenderci".

Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"Amandomi sempre come al primo giorno e forse anche di più".

Cosa gli auguri per la sua carriera?

"Gli auguro di raggiungere i suoi traguardi e di restare sempre il grande uomo che è...alla apparenza molto arrogante e presuntuoso per chi non lo conosce,ma determinato,semplice e vero in realtà....perché solo così raggiungerà quello che vuole".



C'è qualcosa che vorresti dire al tuo lui attraverso questa intervista?

"Quello che gli dico ogni giorno... Ti amo più di ieri.... PSÈP! (Lui sa cosa vuol dire)... Bela ciambela(ride,ndr)".

Grazie Roberta per questa bella chiacchierata e prima di lasciarvi il tuo saluto ai nostri lettori di TMW.

"Grazie a te Barbara, saluto tutti i vostri lettori anche da parte di Stefano".