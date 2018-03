Il talentuoso numero uno del Palermo Stefano Sorrentino e la sua bellissima compagna Sara Ruggieri si sono conosciuti tre anni fa durante una cena tra amici comune, come lei stessa ci ha raccontato in un'intervista rilasciata ai microfoni di TMWRadio.

"E' stato un incontro casuale, ci siamo ritrovati per caso a cena fra amici, eravamo 10 persone e c'era anche lui. Io ero con delle amiche e parlando così è nata un'amicizia e pian piano qualcosa di più. E' stato il classico colpo di fulmine, senza peccare di presunzione, sia da parte mia che da parte sua...in quel momento di uomini non ne volevo e invece è sempre così quando non cerchi l'amore arriva".

Lui nella vita è stato determinato nel conquistarti come lo vediamo i campo?

"E' stato un martello, è stato assillante, lui quando si prefigge un obiettivo lo raggiunge e ha fatto così anche con me..."

Com'è lui nella vita privata?

"E' una persona molto aperta e disponibile, sincera, anche un amico all'interno della coppia, è una persona molto affidabile, un uomo di famiglia, molto sicuro di sè e presente".

Avrà un difetto!?

"Ne ha un miliardo come tutti, è molto testardo, a volte è maniaco della precisione, poi quando si mette in testa qualcosa non c'è nessuno che gli possa far cambiare idea".

Qual è il segreto per andare daccordo con il proprio marito calciatore?

"Diciamo che non esiste un segreto, come in tutti i rapporti di coppia, sono situazioni diverse perché loro magari subiscono la partita o situazioni di campionato non molto facili e a volte dobbiamo reprimere magari raptus di ira (ndr) per cercare di mantenere la calma in famiglia, ultimamente sono sempre sotto pressione".

Da buon passionale quindi lui è uno che porta il lavoro a casa?

"Si e quest'anno con la fascia da capitano diciamo che è tutto più difficile, si è accentuata molto di più la cosa, perché si sente la responsabilità della squadra, insomma sicuramente il lavoro lo porta a casa".

Lati negativi dell'esser mogli e compagne di calciatori?

"Dire che facciamo uan brutta vita sarebbe un insulto alla povertà, c'è chi fa i sacrifici e non ha una vita facile. Io ritengo che siamo fortunate all'ennesima potenza. Ci son da fare dei piccoli sacrifici, nel senso che se decidi di stare con una persona di questo tipo devi un attimo accantonare delle tue aspettative per poterli seguire e stargli vicino e comunque devi esser pronta con la valigia in mano, questa potrebbe esser l'unica pecca".

Sui ritiri?

"All'inizio i primi ritiri sono stati pesanti da sopportare, poi però ci fai l'abitudine. Diventa un ritiro anche per me che mi riposo, son venti giorni alla fine non è la fine del mondo. Prendo lui con tutto il pacchetto!".

Tu fai equitazione, la sport è stata anche la vostra unione?

"Si anche perché se sei una persona sportiva lo sei a 360 gradi, quindi ami tutti gli sport, ci unisce e lui mi fa un po' da coach e mi da dei consigli per affrontare le gare e mi rasserena".

Come si affrontano le gare in maniera segreta? Qual è il suo segreto?

"Lui ha una forza mentale allucinante, è veramente difficile cercare di mantenere la calma e freddezza in situazioni importanti".

Un augurio al tuo Stefano?

"L'augurio per quest'anno è di rimanere in Serie A e di lasciare il Palermo nella categoria d'Elite e l'altro che riesca a vestire la maglia della Nazionale e che continui a fare ciò che desidera. A livello personale che si mantenga così com'è".

"Grazie e saluto tutti gli ascoltatori!"