Pogba-Morata, cavalli di ritorno pericolosi… Wanda e il potere social! Sarri come Morris!

Mercato frizzantino. Dopo anni di “vacche magre”, almeno per quanto concerne il nostro orticello, pare che, quest’estate, ci divertiremo. I club italiani sembrano pronti a “colpi da pazzi”. Perderemo tanti campioni (o presunti tali) ma potremmo trovarne di nuovi. In qualche caso, attenzione ai cavalli di ritorno. La Juventus, dopo aver messo a segno un acquisto a cinque stelle (Emre Can), sta flirtando con due nomi ben noti al pubblico bianconero, ossia Pogba e Morata. Entrambi evocano eccellenti ricordi ai tifosi della Vecchia Signora ma va ricordato anche che, ad un certo punto, hanno deciso di fare le valigie. Ora, dopo aver fallito in altri lidi (per diversi motivi), sono pronti a fare “mea culpa” e rientrare a Torino, la città in cui sono diventati grandi. Solitamente, i cavalli di ritorno sono davvero pericolosi. Un esempio su tutti: Shevchenko. Nella sua seconda avventura rossonera, il “7” ha deluso ampiamente… Non è facile tornare a casa e ritrovare il feeling del passato. Ma c’è una differenza sostanziale. Morata e Pogba sono ancora piuttosto giovani e, quindi, integri a livello fisico. Un particolare che potrebbe fare la differenza, in positivo per la Juventus…

Tra i nomi più caldi del mercato c’è anche quello di Icardi. Tantissime le voci circa il suo futuro, molte delle quali caldeggiate dalla sempre più social Wanda. Non ci sono dubbi, l’agente/compagna di Maurito è la regina dei social network. Il suo modo “di fare mercato” sarebbe da studiare attentamente. Basta una foto con una zebra (vera) per “trasferire” Icardi alla Juventus. Basta una sua foto desnuda sotto la doccia per ricordaci che, oltre ad una procuratrice, è anche una sexy mamma. Ogni suo tweet viene analizzato come fosse un trattato regale. Qualsiasi sua parola diventa oggetto di discussione senza fine. E’ il potere dei social network. Quel “dire-non dire” che ci piace tanto, quasi da diventarne schiavi. Wanda sa come far parlare di sé e del suo compagno. Poi, chiaramente, c’è la realtà e quella è decisamente meno “social”…

La realtà, al momento durissima per Sarry Potter. Alzi la mano chi pensava che potesse finire così. Da “uomo della provvidenza” a “prigioniero di De Laurentiis”. Il calcio è strano, complicato, difficile, a volte spietato. Sarri è, attualmente, fuori dai giochi. Mi ricorda Frank Morris (Clint Eastwood). Ve lo ricordate? Frank è il protagonista del film Fuga da Alcatraz (anno 1979). Imprigionato nella fortezza di Alcatraz, studia, in ogni dettaglio, il modo di evadere. Sarri sta studiando il modo di “liberarsi” dalla morsa di DeLa. Intendiamoci, la sua è una prigione dorata, visto che viene pagato per fare lo spettatore ma, per uno come Sarri, abituato al campo, è una vera e propria tortura. Come il buon Frank, anche Maurizio dovrà trovare la maniera di “ingannare” Aurelio e poter così cercarsi, in libertà, una nuova squadra da allenare. Non sarà semplice ma non lo è stato anche per Frank… Buona fortuna Sarri! Il calcio non può permettersi di perdere uno dei tecnici più geniali in circolazione…