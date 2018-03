30 secondi con... Carlo Nesti (Tmw radio): "Inter: perché cerchi Touré?"

Mancini ha consigliato all'Inter l'acquisto di 17 giocatori. Ben 11, secondo le "pagelle" dei media, hanno reso al di sotto delle aspettative. Leggo, da mesi, che l'allenatore indica un "ex giocatore" di 33 anni, come Yaya Yourè (vista la partita contro il Real Madrid?), quale soluzione di tutti i mali. No comment. Bene Banega: centrocampista offensivo. Bene Candreva: esterno di classe. Ma, lì in mezzo, serve un regista, che copra: Biglia.