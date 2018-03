Arriva Calcionymus! Carlo Nesti portavoce del personaggio misterioso: "Che fortuna perdere Felipe Melo!"

Si muove nel mondo del calcio, inquietante come un fantasma mediatico, una figura senza volto: Calcionymus, che ricorda il nome dell'entità ignota dell'universo informatico.

Mi fa pervenire, puntualmente, verità scomode, condivisibili e non, attraverso una chat, dove è impossibile rintracciarlo, spostandosi continuamente da un PC all'altro.

Le sue sono "schegge" sparse, che possono far male, imboscate all'interno di testi di altro tipo, per cui sta a me trovarle e isolarle, come se fossero virus contaminanti.

Le pubblico, senza commento, in ordine di data, partendo da quella più recente, per arrivare alla più vecchia, in certi casi, anche con il valore di una sorta di profezia.

22-12-2015

(dopo Inter-Lazio 1-2)

FELIPE MELO

"Mancini ha una fortuna sfacciata! Ora, la squalifica di Felipe Melo gli consentirà di dare un'ultima sistemata al centrocampo nerazzurro, inserendo Brozovic al posto del "randellatore"".

7-12-2015

(dopo Torino-Roma 1-1)

TORINO

"Granata 12 volte, su 16 partite, in svantaggio. Non vi chiedete perché? Aspetta sempre di incassare il gol, per abbandonare la solita melina, e cioè il possesso palla basso della difesa".

8-11-2015

(dopo Verona-Bologna 0-2)

BOLOGNA

"Donadoni è l'esempio di come esistano 2 tipi di allenatori. Quelli delle grandi contano, al massimo, al 25%. Quelli delle medio-piccole, invece, possono arrivare anche al 75%".

19-10-2015

(dopo Napoli-Fiorentina 2-1)

FIORENTINA

"Non mi lascio ingannare dalla sconfitta al San Paolo. C'è modo e modo di perdere, e i viola hanno perso da squadra vera, che lascerà il segno del gioco e della personalità sul torneo".

24-9-2015

(dopo Sampdoria-Roma 2-1)

GARCIA

"Guai per Garcia, da quando si è "romanizzato", abbandonando la moderazione. La storia insegna che gli scudetti, a Roma, si vincono con la pacatezza: tipo Liedholm e Capello".

21-9-2015

(dopo Napoli-Lazio 5-0)

NAPOLI

"Più che dotato Sarri, era proprio scarso Benitez. Con i giocatori, che aveva, e il 4-3-3, senza essere integralista, ma elastico tatticamente, avrebbe potuto vincere lo scudetto".

13-9-2015

(dopo Juventus-Chievo 1-1)

JUVENTUS

"La squadra si riprenderà, perché ha una prerogativa unica. E' la stabilità squadra-società, che nessun altro club possiede, ed è la chiave di tutte le grandi rimonte".

21-8-2015

(prima dell'inizio del campionato)

SCUDETTO

"Per il campionato, vedo Inter, Juventus e Roma, non so in che ordine. A livello individuale, Thohir ha lavorato su tutti i punti deboli, e Mancini, stavolta, non ha alibi".