Carlo Nesti - Barcellona-Roma 6-1 (pagelle + analisi) - 12 insufficienze giallorosse su 14

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", al 45' e al 90', aggiornando le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso per una panoramica più completa.

A fine partita, oltre ai voti, indico le motivazioni più interessanti, giocatore per giocatore. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da analizzare, schematicamente, l'incontro.

ROMA

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 6,5

Nainggolan

Szcesny

PEGGIORI

VOTO: 5

Dzeko

Florenzi

Iago Falque

Iturbe

Keita

Ocan

Pjanic

Vanqueur

VOTO: 4

Digne

Maicon

Manolas

Rudiger

GIOCO

IN POSITIVO

VOTO: 7

Unica consolazione - Scaturisce dal risultato dell'altra partite del girone, che consente alla Roma di essere padrona del proprio destino, nell'ultimo match.

VOTO: 6

Unico rammarico - La partita sarebbe andata diversamente, ma non si sa in quale misura, con in campo i 2 specialisti delle ripartenze: Gervinho e Salah. Peccato...

IN NEGATIVO

VOTO: 4

Perdere non così - Ci può stare di fare una figuraccia contro i migliori del mondo, ma questa è la disfatta di una Roma senza anima: letteralmente umiliata.

VOTO: 4

Una tattica suicida - Garcia aveva parlato di umiltà, ma non è affatto umile affrontare il Barcellona con una difesa altissima, senza il minimo automatismo.

VOTO: 4

Impotenza in mediana - Il Barca chiude con il 70,9% del possesso palla, 19 tiri, dei quali 12 nello specchio della porta, e 775 passaggi contro 308. Roma surclassata.