Carlo Nesti: "Ben 11 verticalizzatori. Dispiaciuto per Jorginho"

Fateci caso: fra i 23 azzurri, ci sono ben 11 giocatori abili nelle verticalizzazioni. La presenza di Bernardeschi, Candreva, Darmian, De Sciglio, Eder, El Shaarawy, Florenzi, Giaccherini, Immobile, Insigne e Zaza ha un significato: massima predilezione per le ripartenze. Sono molto dispiaciuto per l'esclusione di Bonaventura e Jorginho, che ci priva di qualita' a centrocampo. Jorginho, in particolare, doveva essere provato gia' in passato, essendo il vero vice-Verratti.