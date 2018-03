Carlo Nesti - Carpi-Torino 2-1 - Pagelle granata: 90' - In 7 insufficienti, Maxi Lopez 7

Seguo, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com, e per il NESTI Channel (www.carlonesti.it), la partita, realizzando le pagelle dei giocatori in "tempo reale".

TORINO

TITOLARI

Padelli 5,5

Bovo 5,5

Glik 5,5

Moretti 5,5

Zappacosta 5

Benassi 6

Gazzi 5,5

Vives 6,5

Gaston Silva 6,5

Quagliarella 5,5

Maxi Lopez 7

SUBENTRATI

Acquah 6,5

Belotti 6

Martinez 6

ALLENATORE

Ventura 5,5

GIOCO

6

per la scusante, rappresentata da assenze troppo pesanti, per non spiegare una prestazione molto deludente.

5,5

per il 60% di possesso palla, per i 13 tiri, e per i 30 cross non finalizzati, con Quagliarella impalpabile.

5

per la "mollezza" della squadra, più volte denunciata da Ventura in panchina, con i suoi rimproveri accesi.

5

per la scelta iniziale di Ventura di abbinare Gazzi-Vives (meglio Acquah), e per il ruolo finale di Martinez esterno.