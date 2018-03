Carlo Nesti: "Conte come Bearzot: Antonio ha creduto in Eder, come Enzo in Rossi"

Non belli, come contro il Belgio, ma brutti, sporchi e cattivi. Ma non avevamo detto che, in questo periodo storico del calcio italiano, contava la sostanza, piu' che la forma? Il grande merito? Avere saputo reagire alle difficolta'. 1) L'ansia di ripetere la falsa partenza dei Mondiali. 2) La supremazia del 4-4-2 svedese sulle fasce, con lo "spauracchio" Ibra a tenerci bassi. 3) La maggiore freschezza avversaria sul piano atletico e dinamico. Conte come Bearzot, anche lui forte di una difesa da premio Nobel: ha creduto in Eder, come successe a Rossi, quando tutti lo avrebbero scaricato.

ITALIA

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato

VOTO: 7,5

Eder (dopo una prestazione da 5)

VOTO: 7

Candreva

Florenzi

VOTO: 6,5

Barzagli

Bonucci

Buffon

Chiellini

Zaza

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Pellè

VOTO: 5

Non assegnato